Norišnica v Baru: Ti nas tlačiš v govno #video

"Zaključili smo, dovolj vas imam," se je razburil Srečko po tem, ko so mu novi barovci očitali, da je izdal svojo skupino. Predvsem je bila jezna Oksana, ki pravi, da ne prenese prelomljenih obljub. "Če moram jaz poslušati tebe, boš tudi ti poslušal mene," je navrgla Srečku, ki so ga obtožili tudi za razpad skupine in zavezništva.

V prepire pa se ne mešajo stari barovci, ki so dogajanje le nemo opazovali, izjema je bil Sandi, ki je Srečku dal dobronamerni nasvet. "Nič hudega, če se s kom sporečeš, vendar ne kuhaj zamer in ne mešaj osebnih zapletov s skupino," je bil njegov nasvet. Kako je bil videti burni verbalni spopad med Srečkom in Oksano, si oglejte v spodnjem videoposnetku.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

