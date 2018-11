Na vročih stolih spet štirje barovci #video

Po tokratnih nominacijah je med tekmovalci završalo in izbruhnil je velik prepir, ker se eden od barovcev ni držal dogovora, ki so ga sklenili v ekipi.

Na tokratnih nominacijah je menedžer Bara barovce presenetil z novico, da bodo tudi to soboto na vroči stol morali sesti štirje tekmovalci. Pričakovati je bilo mogoče, da bosta ekipi novih in starih tekmovalcev glasovali taktično in na vroče stole poskušali posaditi čim več članov nasprotne ekipe, a se je zapletlo in zato so se pojavila velika trenja v eni od ekip. Več v videu.

Kateri štirje barovci bodo tokrat morali sesti na vroči stol in kakšne napetosti so se pojavile po nominacijah, pa izveste v nocojšnji oddaji Bar na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.