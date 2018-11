Zmasiral barovki, potem pa predlagal seks v troje #video

V poznih večernih urah so se Vid, Nika in Oksana pogovarjali v sobi na posteljah in Nika, ki je ves dan iskala pozornost pri Vidu, je predlagala, da bi jo Vid zmasiral. Ta ideja je bila všeč tudi Oksani, ki se je takoj postavila v vrsto za masažo. Nekaj časa sta barovki Vida prepričevali, potem pa je ta vendarle odšel po olje in ju začel masirati.

Med masažo je Vid načel tudi debato o drugačnem "servisu", ki bi ga lahko nudil dekletoma. Nekoliko v šali in malce zares jima je rekel, da bi z veseljem preizkusil "trojčka". Z eno samo pa se ne bi zadovoljil, saj to zanj ne bi bilo nič posebnega.

Nekaj utrinkov masaže in vročega pogovora, si lahko pogledate v spodnjem videu, več pa v nocojšnji oddaji Bar na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.