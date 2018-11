Maruša za slovo razbijala v Baru #video

Barovka Maruša je morala po sobotni oddaji Bar, ki je potekala v živo, pripraviti kovčke in zapustiti bitko za 50 tisoč evrov. Izmed četverice nominiranih, na vročih stolih so sedeli še Sandi, Gregor in Tea, je namreč dobila najmanj glasov gledalcev in to je pomenilo konec njene poti v šovu.

Takoj po razglasitvi rezultatov so se ji na lica prikradle solze, vendar žalost ni trajala dolgo. Kaže, da se je odločila, da bo svoj zadnji večer med barovci naredila nepozaben.

Za veliki finale je splezala na točilni pult in tam zaplesala. Njen ples je bil tako intenziven, da je odpadla celo luč nad njo in se razbila. Maruša je bila za trenutek videti nekoliko šokirana, potem pa je nadaljevala divji ples. Več v videu spodaj.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

