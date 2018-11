Kdo od štirih si najbolj zasluži ostati v Baru?

Tako kot prejšnjo soboto bodo tudi to morali na vroče stole sesti kar štirje barovci. Prejšnjič je vse štiri nominirance določil Kristian, tokrat pa so bili vroči stoli določeni na rednih nominacijah. O tem, kdo bo ostal v Baru, pa bodo odločali izključno vaši glasovi.

Potem ko so se barovci v soboto razdelili v ekipi starih in novih, je bilo pričakovati, da bo tudi na nominacijah za vroče stole lahko zaznati veliko taktiziranja. Glasovanje je bilo res zelo izenačeno in zato je bilo treba nekaj glasovanj tudi ponoviti, Matej pa je celo predal svojo imuniteto Tei in jo tako rešil vročega stola, na katerem je pozneje pristal sam.

Največ minusov je prejel Gašper, za drugi vroči stol je v ponovljenem glasovanju največ glasov prejela Nika. Na tretji in četrti vroči stol pa sta Mateja in Kristiana posadila Vid in Katarina.

Kako glasovati za barovca, ki naj ostane v Baru?

Za svojega favorita lahko glasujete na enega od načinov, predstavljenih spodaj. Barovec, ki bo prejel najmanj glasov, bo moral zapustiti šov.

1. Gašper (Če želite, da v Baru ostane Gašper, glasujte za številko 1.)

2. Nika (Če želite, da v Baru ostane Nika, glasujte za številko 2.)

3. Matej (Če želite, da v Baru ostane Matej, glasujte za številko 3.)

4. Kristian (Če želite, da v Baru ostane Kristian, glasujte za številko 4.)

Glasovanje poteka prek USSD, 090 in SMS:

USSD -uporabnik v mobilni telefon vtipka *383*1# kliči, *383*2# kliči, *383*3# kliči ali *383*4# kliči.

-uporabnik v mobilni telefon vtipka kliči, kliči, kliči ali kliči. 090 -uporabnik prek stacionarnega telefona pokliče 090 55 01, 090 55 02, 090 55 03 ali 090 55 04.

-uporabnik prek stacionarnega telefona pokliče ali SMS-uporabnik posreduje SMS s ključno besedo BAR in št. kandidata na 4411, torej BAR1, BAR2, BAR3 ali BAR4 na 4411.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

