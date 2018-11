Izziv določil najboljšega in najslabšega barovca #video

Kuhanje in strežba kave je bila preizkušnja, ki je določila najboljšega in najslabšega barovca v tokratnem izzivu.

"Kuhanje kav bo prva igra, kjer se bosta ekipi starih in novih barovcev pomerili. In ne pozabite, da od zdaj naprej šteje vse," je tekmovalce obvestil bar menedžer Emi. Vsaka od skupin je izbrala najšibkejši člen nasprotne ekipe in tako sta se pomerila Matej in Gašper. Kot barovca z največ izkušnjami pa sta se pomerila tudi Srečko in Sandi. Kdo je na koncu zmagal, boste izvedeli v nocojšnji oddaji Bar na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

