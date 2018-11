Kako je nastal prvi tonik na svetu?

Omenjeni tonik je že tako razširjen in vpet v naš vsakdan, da se niti ne vprašamo več, od kod izvira. Veliko vas ne ve, da je Schweppes izumil Nemec, Johann Jacob Schweppe iz Švice, ki je bil po poklicu urar. Ker pa so ga poleg ur zanimale tudi znanstvene vode in se je velikokrat preizkušal tudi v izumljanju novosti, mu je uspelo komercializirati proces, v katerem se vodi dodajo mehurčki. Ustvaril je prvo gazirano pijačo, dostopno vsem.

Po desetih letih eksperimentiranja je gospod Johann izumil proces karbonizacije, ki je doživel takojšen uspeh. Podpirali so ga tudi zdravniki, zato so pijačo uporabljali tudi kot zdravilo za razne bolezni.

Po velikem uspehu Schweppesa so leta 1870 predstavili dva nova okusa – Schweppes Ginger Ale in Tonic Water. Zadnji je pripomogel k borbi proti malariji, saj mu je dodan kinin, alkaloid iz tropskega kininovca, ki so ga v takratnem času uporabljali kot zdravilo proti malariji. Kinin je tudi vzrok za grenak okus te popularne pijače.

Skozi leta so se razvijali še novi okusi, kot so Bitter Lemon, Bitter Orange in Clive. Ker pa so radi v koraku s časom, so tokrat razvili premium linijo pijače Schweppes.