Besen izbruh v Baru: Srečko zaradi Tadeja povsem izgubil živce #video

Zaradi Tadeja in njegovega neznanja za točilnim pultom je Srečko popolnoma izgubil živce. Čez rob ga je potisnilo dejstvo, da se je med strokovnim izobraževanjem o kuhanju gina delal pametnega in ni poslušal napotkov. "Opravil sem z njim, niti pozdravim ga več ne!" je besen na ves glas kričal v kadilnici.

Tadejevo neznanje in dejstvo, da je na razgovoru za mesto v Baru nekoliko prikrojil resnico, je že včeraj močno ujezilo Srečka, medtem ko so bili preostali tekmovalci še nekako mirni in zadržani. A dan kasneje že vse barovce moti Tadej in to, da lahko s svojim neznanjem novoselcem naredi veliko škode.

Sploh Srečko je popolnoma izgubil živce in vse svoje frustracije nad Tadejem izlil med kajenjem z Vidom. Nikakor ne more preboleti tega, da je Tadej na razgovoru lagal o petletnih izkušnjah v gostinstvu. "Njegov edini cilj je bil priti v šov, samo to!" je prepričan Srečko. "Jaz sem opravil z njim! Res! Niti pozdravim ga več ne!" je besno zatrjeval Vidu.

Med navalom jeze in razočaranja je izustil še kar nekaj krepkih o novem barovcu. Delček njegovega besnega zloma si lahko ogledate v spodnjem videu, še več dramatičnega dogajanja pa ne zamudite nocoj ob 22.30 na Planetu, ko bo na sporedu nova epizoda Bara.

Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 22.30, ob sobotah pa je ob 20. uri na sporedu oddaja v živo z voditeljema Jasno Kuljaj in Domnom Kumrom.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.