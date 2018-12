Katarina po bratovem odhodu v solzah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katarini to, da sta se morala z bratom Vidom dogovoriti o tem, kdo bo ostal in kdo zapustil Bar, ter da se je Vid nekako žrtvoval zanjo, ne da miru. Nedelja je bila tako zanjo zelo mučna, kar nekaj časa je jokala za bratom.

Sobotna oddaja Bar v živo je znova postregla z mnogo presenečenji. Vid in Katarina, oba člana novoselcev, ki so v tritedenskem boju za obstanek v šovu izgubili, sta se morala med sabo dogovoriti, kdo bo ostal in kdo odšel domov. V nasprotnem primeru bi o tem namesto njiju v krajšem telefonskem glasovanju odločali gledalci.

A potrebe po dodatnem telefonskem glasovanju ni bilo, saj se je Vid nesebično žrtvoval za sestro in ji prepustil mesto v šovu. To, da ostaja v boju za 50 tisoč evrov, je imelo tako za Katarino dan po oddaji v živo precej grenak priokus. Solz žalosti zaradi bratovega odhoda ni mogla zadrževati.

Delček dogajanja si poglejte v spodnjem videu, še več odzivov na sobotno oddajo v živo in razplet, ki ga je ponudila, pa ne zamudite že nocoj, v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 22.30 na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.