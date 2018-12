Noemi ali Tea? Matej razkril, katero bi izbral. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O Mateju in njegovih "ljubezenskih zapletih" z Noemi in Teo je bilo že veliko napisanega, tokrat pa je barovec razkril, za katero bi se odločil, če bi lahko izbiral.

V prvih tednih šova so iskrice preskakovale med Matejem in Noemi, kasneje pa se je njun odnos močno ohladil in Noemi po odhodu iz šova o Mateju ni govorila ravno v najlepšem tonu. Matej je kratek čas jokal za Noemi, nato pa tolažbo našel v Tejinem objemu.

Ravno ko sta Tea in Matej nehala skrivati, da sta si všeč, pa je za razburjenje poskrbela Noemi s svojim z obiskom v Baru. Tea nikakor ni mogla skriti ljubosumja. Tudi sicer ji postane neprijetno vsakič, ko nekdo omeni Noemi ali če se okoli Mateja sukajo druga dekleta.

Verjetno jo bo pomiril odgovor Mateja na vprašanje, za katero bi se odločil, če bi lahko izbiral med njo in Noemi. Njegov odgovor si lahko pogledate v spodnjem videu.

