Tekmovalci so že spakirali kovčke #Vživo

Preobrati in presenečenja so drugo ime letošnjega Bara in nič drugače ni bilo niti nocoj, ko so vsi tekmovalci morali spakirati kovčke. Kot prvi je v Bar druge priložnosti odšel Tadej.

"Čas je, da spakirate kovčke," sta voditelja Jasna Kuljaj in Domen Kumer pozvala tekmovalce na začetku oddaje. Danes se je namreč zaključil tritedenski boj med staroselci in novoselci. Ena od skupin, ki je tekom maratonskega izziva, kjer so se štele točke pridobljene z izzivi in promet, bo morala nocoj namreč zapusti Bar. Tekmovalci so zato vidno na trnih.

Foto: Ana Kovač

Tekmovalce je obiskal priznani barmen Tomaž Fartek, kjer sta obe skupini predstavili svoja nova koktajla. Straselci so svoj napitek poimenovali kar staroselec, novoselci pa zimska pravljica. Na koncu je zmagal rdeči koktajl staroselcev, s čimer si je skupina prislužila dodatno točko. "Sandijeva ideja je bila, da eksperimentirtamo s pivom, čeprav to ni klasična kombinacija za tovrstne napitke," je pojasnil Matej.

Foto: Ana Kovač

Na vročih stolih pa so se ponovno znašli štirje tekmovalci: Nika, Vid, Srečko in Tadej. O slednjem je tekla tudi beseda med voditeljema in tekmovalci, saj je Tadej med barovci v nekaj dneh bivanja v Baru sprožil val negativnih kritik. "Rabili smo nekoga, ki obvlada delo za šankom, on pa je izigral naše zaupanje. Manipuliral je od samega začetka," je odkrito spregovoril Srečko.

Foto: Ana Kovač

Varnost so si prislužili Srečko, NIka in Vid, Tadej pa je z najmanj pridobljenimi glasovi gledalcev odšel v Bar druge priložnosti.

Foto: Ana Kovač

