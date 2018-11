Vid obupan: S tem človekom se ne da delati! #video

Tadej s svojim neznanjem in jezikanjem prav vse sotekmovalce spravlja ob živce. Med najbolj živčnimi sta zagotovo Srečko in Vid. Sploh slednji nikakor ne more skriti, kako zelo ga Tadej spravlja ob pamet.

Kljub dopovedovanju in učenju, kako se pravilno mešajo pijače in kuha gin, Tadej po mnenju sotekmovalcev še vedno ne obvlada osnov. Ne zna skuhati dobre kave, težave ima z nošenjem polnega pladnja, ne zna pripravljati pijač po predpisanih recepturah. In to navkljub dejstvu, da so mu osnove, kot so merske enote, drugi barovci že kar nekajkrat pojasnili.

Najprej je živce zaradi Tadeja izgubljal Srečko, ki se je nato odločil, da bo novega sotekmovalca preprosto ignoriral in z njim ne bo več izgubljal energije. Zdaj zaradi Tadeja "nori" Vid, ki pravi, da česa takšnega svet še ni videl.

Kako je Vid izgubljal živce v spovednici, poglejte v spodnjem videu. Več pestrega dogajanja pa ne zamudite že nocoj ob 22.30 na Planetu, ko bo na sporedu nove epizoda Bara.

