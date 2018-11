Gašper: Kmalu ne bom več zmogel ohranjati mirnih živcev z njim! #video

Vedno znova razlagati eno in isto stvar je barovce že dodobra izčrpalo, zato se najraje s Tadejem sploh ne bi več ukvarjali. Gašper, Nika in Vid ga imajo več kot očitno že vrh glave.

Trio se v kadilnici med pogovorom s Tadejem ni mogel odločiti, ali naj se smejijo ali naj bodo jezni ali naj zadevo vzamejo resno. Tadeju namreč merilne osnove pri točenju pijač delajo hude preglavice. Vid se jezi, ker je očitno, da se je številke naučil na pamet, v resnici jih pa ne razume, Nika mu poskuša v smehu razložiti, da naj se nauči sprejeti kritiko, Gašper pa počasi dviguje roke.

Včeraj mu je namreč več kot eno uro in pol razlagal osnovne merske enote in mu pomagal pri učenju pripravljanja pijač in koktajlov. Tadeju največje preglavice povzroča vrstni red dodajanja pijač in nerazumevanje količin, sam pa misli, da ga tekmovalci kritizirajo zaradi njega kot osebe, čeprav so mu že velikokrat povedali, da ni slab človek. A Tadej se ne da. Poglejte v videu.

Seveda je do burnejših reakcij tudi prišlo, vključili so se še drugi tekmovalci in stvar poskušali razrešiti. Ali so jo rešili ali dodatno zapletli, pa si poglejte nocoj v oddaji Bar ob 22:30 na Planetu.