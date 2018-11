Barovec Tadej: Ne vem, kako naj se oddolžim

Tadej se je odpravil na pot pokore. Tekmovalci so mu skozi pogovor, prepire in preostale namige dali vedeti, da njegova dejanja ne morajo ostati brez posledic. Situacija ga je dodobra zdelala.

Grega je skupaj z Vidom in Niko v mirnem pogovoru v kadilnici Tadeju skušal razložiti, kaj mu najbolj zamerijo in zakaj je njegovo dejanje za sabo potegnilo val nestrinjanja in slabe volje. Prizadelo jih je, da je lagal o svojih dozdajšnjih gostilniških izkušnjah, saj so kot ekipa potrebovali nekoga, ki se zna obrniti za točilnim pultom. Zaradi tega so ga nekako izločili in mu brez zadržkov povedali, kar mu gre.

Videti je, da je Tadeju resnično žal, saj je iz vsega skupaj poskušal iztisniti najboljše, vendar je zabredel še globlje. Nika in Vid sta namreč dobila vtis, da Tadej ne razume, kaj mu sploh hočejo dopovedati. Sam sicer poudarja, da se bo še bolj potrudil, vprašanje pa je, ali mu bodo preostali tekmovalci zares oprostili.

Kakšne bodo posledice in kakšne nadaljnje poteze mladega Tadeja, pa si poglejte nocoj v oddaji Bar ob 22.30 na Planetu.