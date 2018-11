Tadeju kljub opravičilom preostali ne popuščajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že včeraj se je veliko dogajanja vrtelo okoli novega barovca Tadeja, saj se je zaradi svoje laži o izkušnjah v gostinstvu znašel pod drobnogledom. Preostali tekmovalci namreč od Tadeja dvigujejo roke, njegova opravičila pa gredo skozi eno uho notri in skozi drugo ven.

Tadej je tekmovalce pripeljal do točke, ko se jim ne ljubi več razlagati, kaj je naredil narobe. Sam želi, da bi se med sabo razumeli in podpirali. Tega, da to sploh ni bistvo težave, Tadej noče ali pa ne zna doumeti.

Novi tekmovalec je znova pristopil do Srečka in se mu začel opravičevati, a je v odgovor dobil večinoma le zmajevanje z glavo.

Ali se bo Srečko spustil v novo debato s Tadejem, si poglejte v nocojšnjem delu resničnostnega šova Bar ob 22.30 na Planetu.