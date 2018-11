Sandi: "Vzemi krpo v roke pa idi pucat'" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadeju slaba vest očitno ne da mirno živeti in pogovor mrzlično išče na vseh koncih. Spihati dušo je po navadi dober način za razčiščevanje in predelovanje informacij. Vendar ne, če naletiš na gluha ušesa. Tokrat se je Tadej obrnil na Sandija in doživel rahel šok.