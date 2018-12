Srečko razkril, kako je Tadej po sobotni oddaji ponovno šokiral barovce #video

Srečko se je v spovednici razgovoril o Tadeju, ki je prejšnji teden dvignil pritisk tekmovalcem in nato v soboto zapustil šov. Potem, ko se je sotekmovalcem zlagal glede svojih delovnih izkušenj in jih razočaral s svojim delom v šanku, se je v tem slogu namreč tudi poslovil. Vsaj tako pravi Srečko. "Ne razumem kako je lahko to naredil. Mogoče je patološki lažnivec ali pa ima psihične motnje. A za to obstajajo določene ustanove," je bil direkten Srečko. Kaj je v soboto po oddaji storil Tadej, si lahko pogledate v spodnjem video posnetku.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

