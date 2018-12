Emi razkril, da izbrani barovski pari niso naključje #video

V soboto sta v Baru razpadli skupini novoselcev in staroselcev, nastale pa so barovske dvojice. Sprva presenečeni barovci so se zato začeli vse bolj spraševati, čemu takšna izbira parov. Nekateri med njimi so se začeli tudi pritoževati, da nimajo prav nič skupnega s svojo drugo polovico, kar vpliva tudi na skupno delo v baru.

"Ni res, da nimate nič skupnega. Vsak par je bil izbran z namenom, ker sta si osebi, ki ga sestavljata, v nečem zelo podobni," se je malce ujezil Emi in nato pojasnil izbiro parov. Katere stvari povezujejo barovske pare, si poglejte v spodnjem videoposnetku.

