Kristian med spanjem počel obscenosti #video

Barovec Kristian očitno tako trdno spi, da ga nihče in nič ne more predramiti. Tokrat je menda med spanjem počel in govoril neumnosti, ki se jih naslednje jutro sploh ni spomnil.

Med kosilom so Kristianu njegovi sotekmovalci povedali, da so si ga ponoči malce privoščili. Maruša je legla k njemu in ga praskala, Gregor mu je v usta vtaknil prst in Kristian ga je menda sesal. Menda je bil tudi precej zgovoren – Tei je izrekel celo nekaj obscenosti.

Kristian se je ob pripovedovanju sotekmovalcev zdel sicer malce presenečen, nato pa je dodal, da se res prav ničesar ne spomni.

