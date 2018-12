Kiki ponovno zasačen v objemu druge #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barovec Kiki je imel za seboj ponovno pestro noč. Ljubljančana smo ujeli, ko se je po eni od barovskih zabav objemal in poljubljal z neznano mladenko. Sicer pa je Kristian, ki velja za velikega žurerja, že pred časom priznal, da ima zelo rad dekleta in nima namena, da bi se v času Bara vezal zgolj z eno, saj to ne bi bilo dobro niti za njegovo samopromocijo.

"Ko te oboževalke vidijo z dekletom, so še bolj nore nate in na tak način širiš tudi krog svojih oboževalcev," je že pred časom povedal Kristian.

Sicer pa je ravno pred vstopom v šov zaključil zvezo z dekletom in se v oddajo odpravil samski. Nato se je najprej zapletel s Teo, ki je zdaj pristala v objemu Mateja, ves čas pa ga je obiskovala tudi Triša, s katero se je zapletel v sicer ne povsem pojasnjen odnos. Kaj je na to, da se je tokrat podal v objem svetlolaske, porekla do ušes zaljubljena Triša, za zdaj še ni znano.

