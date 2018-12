Sandi se izpove Tomažu: Ko gre za družino, sem zelo čustven #video

Sandi, ki ga imajo sotekmovalci za najbolj pridnega, sposobnega in tudi sicer prijaznega barovca, je Tomažu zaupal, da so imeli doma kmetijo, a je morala njegova družina decembra lani kmetovanje opustiti. "Zemljo smo dali v najem, hlevi so prazni," je povedal in pojasnil: "Pred štirimi leti sem izgubil očeta in mama je bila zaradi kmetije že močno zgarana. Jaz pa tudi že osem let garam v gostinstvu in nisem mogel tako zelo veliko pomagati na kmetiji."

Delček Sandijevega pripovedovanja si lahko ogledate v videu spodaj, še več pa ne zamudite nocoj ob 22.30 na Planetu, ko bo na sporedu nova epizoda Bara.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.