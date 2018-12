Tedenska zmagovalca izzivov sta Matej in Sandi #Vživo

Katarina, Sandi, Tea in Gregor danes trepetajo na vročih stolih, tedenska zmagovalca izzivov pa sta postala Matej in Sandi.

"Lomili so se karakterji, ljubezen je bila na preizkušnji" sta uvod v sobotno oddajo napovedala voditelja Bara Jasna Kuljaj in Domen Kumer. Prva sta bila na tapeti Matej in Tea, ki sta se ta teden zapletla v prepire zaradi ljubosumja. "Pomislila sem na najhujše, a se ni zgodilo nič. Splet okoliščin in pijača, sta bila kombinacija,ki je pripeljala do napačne interpretacije dogodkov" je povedala Tea.

Foto: Bojan Puhek

Golobčka pa sta morala pojasniti tudi svoje poglede na zadnje nominacije, kjer je Matej Teo postavil na roči stol. "Ko sem ji dal imuniteto se o tem ni govorilo, zdaj pa je cel halol, ker sem se pač tako odločil," je povedal Grosupeljčan. Sicer pa Tei družbo na vročih stolih delajo Gregor, Sandi in Katarina. Prav slednja pa je tudi rekorderka, saj na mestu, ko gledalci o njeni usodi, že šestič.

Foto: Bojan Puhek

Tekom oddaje smo se spomnili tudi številnih nalog in izzivov, ki so jih imeli barovci skozi teden. V medsebojnedm poznavanju sta zanimivo zmagali Tea in Katarina, čeprav dekleti še nedolgo tega nista bili v najboljših odnosih. Prav tako pa sta se odlično odrezali tudi v nalogi, kjer so morali tekmovalci mimoidoče prepričati, da napesto njih stopijo v šank in pripravijo koktajl po njihovih navodilih. A nalog ni bilo konec niti ta večer. Barovci so odgovarjali na vprašanja povezana z Barom, največ prahu pa je dvignilo vprašanje, koliko barovcev od vseh, ki so biili del Bara od samega začetka, je imelo spolne odnose tekom resničnostnega šova. Poleg vsem vidnega odnosa Žige in Lare, je Tea vštela tudi svoj odnos z Matejem, medtem ko je le ta dogajanje zanikal.

Foto: Bojan Puhek

Kakorkoli pa sta po koncu tega tedna v seštevku vseh izzivov zmagala Sandi in Matej, ki sta si tako pridobila imuniteto do finala. "Ostajava brez besed. Kaj lepšega si ne bi mogla želeti. Dala sva vse od sebe in na koncu vendarle zmagala, kljub temu, da nama na začetku v izzivih ni dobro kazalo," sta povedala navdušena Sandi in Matej.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

