Nocoj bomo končno izvedeli, ali se je Matej res poljubljal z drugo

Teden, poln razburljivega dogajanja, bo nocoj postregel še z odločitvijo gledalcev, kdo od barovcev bo moral zapustiti šov in se posloviti od glavne nagrade. Katarina, Sandi, Tea in Gregor bodo na vročih stolih trepetali za obstanek v šovu.

Šov se bliža koncu in v igri za glavno nagrado 50 tisoč evrov je le še peščica najboljših. Že nocoj pa se bo moral eden od njih po skoraj štirih mesecih truda in psihičnih naporov, ki jih prinaša tak resničnostni šov, ter le 14 dni pred finalom obrisati pod nosom in domov oditi praznih rok.

Ne bo pa vroče samo tik pred razglasitvijo rezultatov glasovanja, ampak tudi med pregledom dogajanja celotnega tedna. Največ prahu sta vsekakor s sporom povzročila zaljubljenca Tea in Matej, težave z bivšim fantom je morala reševati tudi Katarina, za konec pa sta se psihično zlomila še Srečko in Gregor, ki je celo namigoval, da utegne predčasno zapustiti šov.

Vse to in še več vas čaka v nocojšnji oddaji Bar na Planetu.

Izločilna oddaja resničnostnega šova Bar, ki bo potekala v živo, bo na sporedu nocoj ob 20.30 na Planetu.

