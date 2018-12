Tea v solzah: Videla sem te, ko si se poljubljal z drugo! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj kozarčkov preveč je bilo krivih za to, da se je med barovcema spet zaiskrilo. Tea je Mateju očitala, da je zaradi njega pustila nekdanjega fanta, on pa se do nje kljub temu ne vede tako, kot si po njenem mnenju zasluži.

V solzah mu je celo zagrozila, da bi ga lahko očrnila pred drugimi, če bi jim razkrila, da ga je zalotila z drugo, ampak da tega ne bo storila. Mateju ni bilo do pogovora in je Teo celo pozval, naj uresniči svoje grožnje. Več v videu.

Kaj je bil povod za spor in kako se je vse skupaj končalo, izveste v torkovi oddaji Bar na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

