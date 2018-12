Nocoj v Baru: Kiki o akciji z dvema mladenkama; Srečko in Katarina o svojem odnosu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocojšnja oddaja v živo bo še posebej zanimiva, kajti treba je razčistiti marsikaj. Kristian se je poljubljal s kar dvema mladenkama, zbližala sta se tudi Katarina in Srečko, ki sta noč prespala objeta v Srečkovi postelji.

Kdo sta svetlolaski, s katerima se je pozabaval Kristian? Ju pozna od prej ali sta naključni oboževalki mladega Barovca? Se med katero od njiju in Kikijem rojeva simpatija ali je šlo zgolj za bežno zabavo? Vse to bo moral svetlolasi udeleženec šova pojasniti nocoj, ko bo ob 20. uri na sporedu oddaja v živo.

Kaj je počel Kiki, preverite v videu spodaj.

Nekaj pa se je očitno premaknilo tudi v odnosu Katarine in Srečka. Še pred tednom dni sta se na ves glas kregala in kričala drug na drugega, zdaj pa se očitno med njima rojeva nek povsem drugačen odnos. Katarina je namreč noč prespala kar v Srečkovi postelji, v njegovem objemu. Pa tudi zjutraj je padel objem in poljubček na lice, ko je Katarina po prekrokani noči še poležavala na kavču.

Kratek video Katarine in Srečka si oglejte spodaj.

Še več boste videli in predvsem slišali pojasnila v nocojšnji oddaji v živo, ki je ne zamudite na Planetu ob 20. uri. Ker ravno danes voditeljica Jasna Kuljaj praznuje tudi rojstni dan, pa se morda obeta še kakšno prav posebno presenečenje. Ne zamudite Bara v živo nocoj ob 20. uri na Planetu!