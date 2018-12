Prijavite se v novo sezono The Biggest Loser Slovenija!

Na Planet TV se vrača priljubljen resničnostni šov The Biggest Loser Slovenija, v katerem se udeleženci borijo proti odvečnim kilogramom. Če ste želeli sodelovati pri prvi in drugi sezoni, pa vam iz kakršnega koli razloga ni uspelo, imate zdaj novo priložnost.

Tedni po novem letu so čas, ko se veliko ljudi v duhu novoletnih zaobljub odloči za korenite spremembe v svojem življenju. Če ste med tistimi, ki so odločeni, da bodo leto 2019 posvetili borbi proti odvečnim kilogramom in si enkrat za vselej izklesali telo, potem se preprosto morate prijaviti. In nikar ne odlašajte, to storite spodaj takoj zdaj.

V drugi sezoni šova je zmago slavila Klara.