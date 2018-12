Težave Barovih golobčkov: Matej ljubosumen na Kikija #video

Videti je, da je v razmerju Tee in Mateja nastopila manjša kriza. Zadnje dni sta malce bolj zadržana drug do drugega, sploh Matej do Tee. Ta se je zato odločila iz Mateja izvleči vzrok za nenadne spremembe v njegovem vedenju.

Tea je Mateja ustavila kar na hodniku in od njega zahtevala odgovore. Po nekaj izmikanja je nazadnje le priznal, da ga motijo govorice, ki so mu prišle na uho, in sicer da naj bi se Tea in Kristian glede na to, da sta samo prijatelja, neprimerno vedla. "Saj se bo vse videlo v sobotni oddaji v živo," je rekel Tei, ki mu je odvrnila, da ne bo kaj videti, ker se ni med njima nič takšnega zgodila, in da sta s Kikijem le prijatelja.

Pogovor je z nekaj premori trajal kar nekaj časa. Ko sta kasneje, po pogovoru na hodniku, Barova golobčka objeta ležala na kavču, je Matej Tei celo rekel, da lahko konec koncev počne kar hoče, ker nista par, in da je povsem svobodna, saj med njima ni nič.

Del njunih pogovorov in to, kako se je Tea odzvala na njegove ostre besede, si oglejte v spodnjih videih, več zanimivega dogajanja pa ne zamudite nocoj, v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 22.30 na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

