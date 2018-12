Tea primerjala bivšega in Mateja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teo je v resničnostnem šovu Bar kar nekaj časa vztrajno obiskoval bivši fant, ki si je želel, da bi ga Tea vzela nazaj. Ko je uvidel, da nima več možnosti in da se je Tea ogrela za Mateja, pa je obupal in jo prenehal obiskovati. Kljub vsemu ga Tea občasno pogreša.

V soboto bo oddaja v živo izjemoma na na sporedu ob 22.15.

Tea je v spovednici priznala, da čeprav sta zvezo zaključila, vsake toliko časa še vedno pogreša svojega bivšega fanta. Ampak to se ji zdi normalno, saj sta bila v zvezi kar dolgo časa.

Mateja in bivšega fanta težko primerja, saj imata vsak svoje prednosti in slabosti. Izpostavila je, da ji je bilo pri Mateju na začetku zelo všeč, ker se ji je zdelo, da ima glavo na mestu in si želi resne zveze, ne pa številnih romanc.

Toda v zadnjem času, ko opaža, kako uživa, ko jo dela ljubosumno, ni več tako zelo prepričana, da je res tako. Več v spodnjem videu.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 22.30. V soboto bo oddaja v živo na sporedu ob 22.15.

