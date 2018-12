Tea ima dovolj! Bo romance z Matejem kmalu konec? #video

Tea in Matej se ob vsaki priložnosti rada stisneta in se trudita čim več časa preživeti skupaj. Vseeno pa Teo močno moti Matejevo vedenje. Razkrila je, da bo hitro zaključila z njim, če s tem ne bo nehal.

Tea je opazila, da Matej zelo uživa, ko mu jo uspe pripraviti do tega, da postane ljubosumna. Godi mu, da se okoli njega vedno vrtijo punce in ga poskušajo zapeljati, medtem pa on preverja, kako se na to odziva Tea.

Toda Tei je dovolj tovrstnega Matejevega vedenja in povedala je, da tega prav dolgo ne bo prenašala. V podobni situaciji, ko je imela občutek, da mora za fantovo pozornost nenehno tekmovati z drugimi dekleti, je bila že v prejšnji zvezi, zato si tega ne želi več. Matej mora s tem prenehati ali pa bo sama vse skupaj po hitrem postopku zaključila, je še dodala. Več v videu.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.