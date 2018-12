Ali Matej obupuje nad Teo? #video

Po tem, ko sta se Tea in Matej pogovorila o tem, zakaj se Matej zadnje dni vede nekam hladno, je Matej še v spovednici odkrito spregovoril o svojih čustvih in mislih.

Matej nikakor ne razume, kako ima lahko Tea, ki naj bi mu na neki točki rekla, da je zaljubljena vanj, tako sproščen odnos tudi s Kristianom.

Prijateljski objemi in dotiki se očitno zdijo Mateju nedopustni, če trdiš, da si v nekoga zaljubljen. Zmotilo ga je, ko je pred nekaj dnevi v lokalu na Kongresnem trgu 3 videl Teo sedeti pri Kristianu in ga božati po kolenih. Prepričan je, da bi Tea povsem izgubila živce, če bi bila zadeva obrnjena in bi bil on tisti, ki bi si izmenjeval dotike s kakšno drugo barovko.

