Tako sta se Matej in Sandi odzvala na novico, da sta v finalu #video

Matej in Sandi sta prva od tistih, ki se bodo čez dva tedna v živo potegovali za zmago.

Sobotna oddaja v živo je Mateja in Sandija zaradi podeljene imunitete ponesla naravnost v veliki finale, ki bo 5. januarja. Preverite, kako sta se prva od tistih, ki se bodo čez dva tedna v živo potegovali za zmago in glavno nagrado 50.000 evrov, odzvala na novico.

Mateja in Sandija imajo tako sotekmovalci kot tudi gledalci za nadvse pridna barovca, zato nekako ne preseneča, da sta v minulem tednu kljub slabemu začetku zmagala v izzivih in uspela stvari obrniti sebi v prid. Kot zmagovalca v seštevku vseh izzivov sta prejela imuniteto in posledično vstopnico, ki ju je popeljala naravnost v veliki finale.

Kaj sta povedala takoj po koncu oddaje v živo, preverite v spodnjem videu. Še več zanimivega dogajanja pa ne zamudite v nocojšnji epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 22.30 na Planetu.

