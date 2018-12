Med Niko in Srečkom počilo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finale resničnostnega šova Bar se bliža in očitno napetost med tekmovalci s tem vse bolj narašča. Tik pred koncem sobotne zabave, ki je sledila oddaji v živo, sta si namreč v lase skočila Nika in Srečko.

Povod za hud prepir je bilo to, da je Nika za krajši čas nekam izginila, kar je Srečka, ki jo je ravno takrat potreboval, močno ujezilo. Zato ji je na zunanji stojnici bara kar pred gosti povedal svoje.

To pa je še kako pogrelo temperamentno Primorko Niko, ki Srečku ni ostala dolžna. Rekla mu je, da je tudi on dan prej izginil za dlje časa z delovnega mesta in jo pustil samo, čemur je Srečko nasprotoval.

Del njunega prepira si oglejte v spodnjem videu, še več pa izveste v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu nocoj ob 22.30 na Planetu. Ne zamudite!

