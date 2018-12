Tea in Matej zasačena na stranišču! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zabava po sobotni oddaji v živo je bila očitno zelo vroča, predvsem za Barova golobčka Teo in Mateja. Barov menedžer Emi ju je namreč zasačil na stranišču. Le kaj sta počela?

Sobotni večer po oddaji v živo je bil živahen in barovci so imeli polne roke dela. Tea je bila ta večer v vlogi DJ-ke in je vrtela glasbo, Matej je delal v strežbi. Zato se nista kaj dosti družila.

A ko sta se srečala na stranišču, se nista mogla upreti drug drugemu in sta si planila v objem. Padlo je nekaj poljubov in ravno sredi vročega dogajanja ju je presenetil Barov menedžer Emi, ki je nato Teo kazensko poslal v stanovanje.

Kaj se je pravzaprav dogajalo? Sta Tea in Matej šla do konca ali je šlo zgolj za nedolžno muckanje? Delček Teine izpovedi si oglejte v videu spodaj, več pa ne zamudite v jutrišnji oddaji Bar, ki bo na sporedu ob 22.30 na Planetu!

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.