Je Tea nehote priznala, da se z Matejem v Baru predajata strastem? #video

Teo sta v Baru obiskala prijatelja in tudi njima je morala razložiti, kaj se je dogajalo pred dnevi, ko je po nekaj preveč popitih kozarčkih med njo in Matejem izbruhnil glasen prepir, v katerem ni manjkalo solz.

Barovka pravi, da se dogajanja tiste burne noči ne spomni prav dobro, vseeno pa je povzela dogajanje, kot ga je videla na posnetkih in kot so ji ga nekateri opisali. Povedala je, da ni videla na lastne oči, da bi se Matej tistega dne poljubljal z obiskovalko, se je pa z njo sumljivo dolgo objemal.

To je vodilo do prepira, v katerem mu je med drugim zagrozila, da za kazen z njim ne bo več skočila med rjuhe. Ali je s tem priznala, da se med njo in Matejem pod skupno odejo dogaja več, kot smo mislili do zdaj, pa presodite sami. Več v spodnjem videu.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

