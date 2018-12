Matej v krizi zaradi Teinih obtožb #video

Mateja je novica, da so Teine besede o tem, da se je poljubljal z drugo, obšle splet, močno vznemirila. Predvsem zato, ker se to nikoli ni zgodilo. Njene obtožbe so bile plod jeze in malce preveč alkohola. To sicer priznava tudi Tea, a Matej je prepričan, da je škoda že narejena.