Težav v raju očitno konec: Tea se je vrnila v Matejev objem #video

Matej je očitno ljubosumje zaradi Teinega prijateljevanja s Kristianom potisnil stran in Tei spet kaže svojo naklonjenost. Dopoldne sta preživljala objeta na kavču in si izmenjala tudi nemalo poljubov.

V tem tednu je bil Matej nekaj dni precej zadržan do Tee, saj ga je zmotilo to, da ima z nekaterimi drugimi moškimi sotekmovalci, predvsem s Kristianom, precej domač odnos. Ko je zadnjič stopil v lokal, jo je namreč videl, kako sedi pri Kristianu in ga boža po kolenu. Kar se zdi Mateju za osebo, ki naj bi bila zaljubljena v nekoga drugega, nadvse neprimerno.

To je Tei tudi povedal, potem ko ga je po treh dneh čudnega odnosa vprašala, kaj je narobe in kaj se dogaja z njim. Tea mu je nato večkrat zagotovila, da se med njo in Kristianom nič ne dogaja in da ni z njim počela nič spornega, zato nima razloga za slabo voljo in ljubosumje.

Očitno je Mateja vendarle prepričala, saj je zdaj spet pristal v Teinem objemu. Padali so tudi poljubi.

Delček dogajanja si lahko ogledate v videu spodaj, kaj se je v tem tednu dogajalo v njunem odnosu, pa bo zagotovo tudi ena od tem nocojšnje oddaje v živo, ki so jo lahko na Planetu ogledate ob 20. uri.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.