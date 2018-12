Matej prisega: Nisem se poljubljal z drugo! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Očitno je bil vse skupaj velik nesporazum, ki je bil posledica Matejevega ljubosumja zaradi Kristiana in Tee, sta pojasnila Barova golobčka. Matej namreč prisega, da se ni poljubljal z drugo in da se imata s Teo še vedno lepo.

Prejšnji teden je bil Matej precej hladen do Tee, ker je bil ljubosumen na Kristiana. Tea in Kristian sta namreč dobra prijatelja, zato se občasno objameta. Izkazovanje naklonjenosti je malce zmotilo Mateja, kar je Tei tudi povedal, ta pa se je na njegov hladen odnos odzvala precej obrambno in mu očitala, da ga je videla, kako se je poljubljal z drugo.

A ni bilo tako, prisega Matej. Mu Tea verjame? Njuno debato na to perečo temo preverite v spodnjem videu. Še več zanimivega dogajanja pa ne zamudite nocoj ob 22.30 na Planetu, ko je na sporedu nova epizoda Bara.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 22.30 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo.

