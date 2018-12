Katarina v solzah bivšemu pojasnjevala situacijo s Srečkom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je Katarina že nekaj časa samska, je s svojim nekdanjim fantom še vedno v stikih. Tudi ves čas, odkar se v Baru bori za zmago, ji je stal ob strani, a zdaj so se stvari spremenile, kar Katarino močno vznemirja.

Čeprav Katarina in njen nekdanji fant že nekaj časa nista več skupaj, sta ostala v stikih. Ko je Katarini prišlo na uho, da je njen bivši bral članke o tem, kako sta se zbližala s Srečkom, in da zato ni prišel na sobotno oddajo v živo, ga je želela poklicati in razjasniti stvari.

Med pogovorom je Katarina potočila tudi nekaj solz, hkrati pa ni hotela na dolgo in široko razglabljati o zadevah, saj si očitno na to temo ne želi več novih novic, ki bi krožile po spletu in družbenih omrežjih.

Delček njunega pogovora si oglejte v spodnjem videu. Še več vse bolj pestrega dogajanja v Baru pa ne zamudite v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu nocoj ob 22.30 na Planetu.

