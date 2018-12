Nov parček v Baru? Katarina pristala v Srečkovem objemu! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petkovo jutro je postreglo z velikim presenečenjem. Ko so se barovci prebudili, so naleteli na sila nenavaden prizor: Katarina je spala v Srečkovi postelji, tesno objeta z njim.

Barovka Katarina je očitno ponoči potrebovala nekaj bližine, saj se je sredi noči iz svoje postelje preselila v Srečkovo. Ta jo je sprejel odprtih rok in jo je stisnil v močen objem. Tako objeta sta prespala preostanek noči. Tudi ko se je Srečko zjutraj za hip prebudil in za nekaj minut zapustil toplo posteljo, da je odšel na stranišče, se je nato vrnil in znova k sebi prižel Katarino.

Ko je bil čas za vstajanje, med njima ni bilo nič neprijetnosti. Še šalila sta se na svoj račun. Sotekmovalcem sta v šali rekla, da nista nič spala, ker sta se vso noč predajala strastem, kar se v resnici sploh ni zgodilo. Sta si pa tudi kasneje, ko je Katarina še dremala na kavču, barovca izmenjala objem in poljubček.

Kaj se plete med Katarino in Srečkom? Sta le dobra prijatelja ali je med njima preskočila iskrica?

Del tega, kar se je dogajalo med njima, poglejte v spodnjem videu. Vse karte na mizo pa bosta morala položiti že nocoj, v oddaji v živo, ki bo na sporedu ob 20. uri na Planetu. Ne zamudite!

