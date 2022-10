Kakšna je prihodnost slovenske kmetije?

Domači izdelki so bogatega okusa in polni hranljivih snovi, ki jih naše telo potrebuje za zdrav razvoj in dobro počutje. Kadar nakupujemo sezonsko in lokalno sadje in zelenjavo, se hitro naučimo pomembnosti prilagodljivosti jedilnikov. Čeprav bomo morda morali za zdrave in polnovredne obroke večkrat po sveže pridelke, nam bo to povrnjeno s kakovostjo in svežino vsakega našega grižljaja. Nakupovanje domačih pridelkov podpira lokalne skupnosti in domače pridelovalce, s tem pomagamo ustvariti in ohraniti dragocena delovna mesta, podpiramo družine ter krepimo skupnost in kulturo, poleg tega pa skrbimo, da so sezonski pridelki še naprej sveži in lahko dostopni.

Uživanje lokalne hrane poveča prehransko vrednost našega gospodinjstva

Za dosego prehranske vrednosti je pomemben dostop do hranljive in zdrave hrane, torej dnevno sveže hrane, ki obdrži največ vitaminov in mineralov. Hrana, pridelana na lokalni kmetiji, je najbolj okusna, saj je pridelana na naravi prijazen način, brez nepotrebne uporabe pesticidov in kemikalij. Kmetije, ki so ekološko naravnane, s certifikati tudi dokazujejo varno rabo gnojil in škropiv v procesu gojenja. Sadje in zelenjavo, ki dozori blizu nas, je treba pojesti v nekaj dneh – za razliko od pridelkov, ki prepotujejo pol sveta, preden dosežejo potrošnika. Takšne pridelke običajno oberejo zelo zgodaj, nato jih odpremijo v različna skladišča, kjer so podvrženi nizkim temperaturam, nato pa jih razdelijo v trgovine. Tam ostanejo, dokler jih ne kupimo, njihova hranilna vrednost pa se v tem času močno zmanjša. S tem je hrana na naših krožnikih osiromašena hranljivih snovi, vitaminov in mineralov. Okusa pa se ne da primerjati s tistim sadjem, ki ga dobimo pri bližnjem kmetu.

Igor Jarkovič, lastnik kmetije Jarkovič: "Naše vodilo je pridelati zdravo in kakovostno hrano, ki jo vsakodnevno svežo dostavljamo našim kupcem." Foto: Ana Kovač

Podpora domačemu V Mercatorju se zavedajo, kako pomembno je izbrati domače in podpirati samooskrbno gospodarstvo. Zato kot največji partner slovenskemu podeželju, pridelovalcem in kmetijskim zadrugam letno odkupijo za več kot 500 milijonov evrov blaga, daleč največ pri nas. S svojimi partnerji iz vseh krajev Slovenije se tako skozi vse leto trudijo, da imamo kupci na njihovih policah vedno na izbiro čim večje število domačih slovenskih, tradicionalnih in avtohtonih izdelkov, s katerimi prinašajo slovensko kakovost v naše domove.

Poleg glavnega pridelka, jagod, pridelujejo še maline, stročji fižol, rdečo papriko in radič. Foto: Ana Kovač

Okusne slovenske jagode na mizah več tisoč družin po vsej Sloveniji

Eden od dobaviteljev je kmetija Jarkovič iz vasi Brod v Podbočju, neposredno ob reki Krki, na jugovzhodnem delu krške kotline. Na kmetiji se že več generacij ukvarjajo s kmetovanjem. Sprva je bila to mešana kmetija, živinorejsko-vinogradniška, kasneje pa so začeli pridelovati sadje in zelenjavo. "Naši glavni proizvodi so jagode in maline, imamo pa še stročji fižol, rdečo papriko in radič. Orientirani smo na veleprodajo, kar pomeni, da imamo manjši spekter proizvodov, ki jih pridelujemo v večjih količinah. Z našimi pridelki oskrbimo več tisoč družin po vsej Sloveniji," razloži lastnik kmetije Igor Jarkovič.

V tem času lahko na Mercatorjevih policah kupimo še zadnje košarice svežih malin, obranih na kmetiji Jarkovič. Foto: Ana Kovač

Kmetija Jarkovič ima za svoje proizvode pridobljen evropski certifikat GLOBAL G.A.P., ki nadzira uporabo gnojil v procesu proizvodnje, škropiv, farmacevtskih sredstev in higiene. Ta certifikat kupcem sporoča, da sta zelenjava in sadje pridelana na naravi prijazen način, kjer se uporabljajo naravni viri in mehanizmi, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi.

Na policah živilskih trgovin je dandanes mogoče dobiti jagode tudi zunaj sezone, a tako barva kot okus se ne moreta primerjati s tistimi, pridelanimi v spomladanskih mesecih, ko je sezona zorenja na vrhuncu. Ravno to, poudarja Jarkovič, je prednost slovenskih pridelkov, torej "pridelava zdrave sezonske hrane in bližina trga, kar pomeni, da so tudi transportne poti kratke, zato so sveže sadje in zelenjava na policah takoj po tem, ko so jih pobrali z njiv in vrtov". Sveži sezonski in lokalni izdelki so najkakovostnejši in omogočajo uporabniku uživanje polnovredne in najbolj zdrave hrane. Takšna hrana ima kratke dobavne poti, je hitro na trgovskih policah, s tem pa ohrani bistveno več vitaminov in mineralov.

Sveži sezonski in lokalni pridelki so najkakovostnejši in omogočajo uživanje polnovredne in zdrave hrane. Foto: Ana Kovač

Pomembno sodelovanje z Mercatorjem, ki vpliva na razvoj podeželja in ohranjanje kulturne krajine

Četudi nakup lokalnih pridelkov vse bolj prihaja v zavest potrošnikov, zlasti tistih, ki jim je pomembno, da uživajo kakovostno in zdravo hrano, je veliko tudi takih, ki se pri nakupu ozirajo le na ceno izdelka, manj pa na to, od kod je izdelek prišel in čemu vsemu je bil izpostavljen tako v procesu pridelave kot na poti do trgovine.

Z višanjem stroškov na vseh področjih bi lahko trdili, da časi niso enostavni. A to velja za vse, tudi za lokalne kmetije, ki se trudijo, da nam ponudijo čim bolj sveže pridelke. To pa je zagotovo razlog več, da delujemo na družbeno ozaveščen način. Nakup lokalnih izdelkov pa ni koristen samo za nas in lokalnega kmeta, pač pa tudi za ohranjanje podeželja.

Igor Jarkovič je kmetijo prevzel od svojega očeta, ki je sklenil za njih pomembno sodelovanje z večjimi trgovci. Foto: Ana Kovač

Jarkovič takole opiše njihovo sodelovanje z Mercatorjem: "Z Mercatorjem dobro sodelujemo že dolga leta, sodelovanje izhaja še iz časa, ko je kmetijo vodil moj oče. Prednost sodelovanja vidim v tem, da kupcem pridelke dnevno ponudijo na svojih policah, nam zagotavljajo prodajo, prav tako pa zagotavljajo komuniciranje s potrošniki. Tudi sodelovanje z Mercatorjem omogoča obstoj kmetije." S tem, ko Mercator potrošnikom na eni strani omogoča nakup lokalno pridelane hrane, ki je najkakovostnejša, na drugi strani torej zelo pomembno vpliva na ohranjanje slovenskih kmetij. "Nakup lokalno pridelane hrane pomembno vpliva na razvoj podeželja, na ohranjanje delovnih mest na podeželju, na ohranjanje kulturne krajine," pojasnjuje tudi vlogo potrošnika v nakupnem procesu.

Nakup lokalno pridelane hrane pomembno vpliva na razvoj podeželja in ohranjanje kulturne krajine Foto: Ana Kovač

Tudi nakup lokalno pridelanih izdelkov narekuje prihodnost kmetije

Danes je na kmetiji Jarkovič redno zaposlenih deset ljudi, a se, odvisno od sezone, potreba po pridnih delavnih rokah spreminja. V času zorenja jagod, na primer, večino dela opravijo sezonski delavci, ki jagode ročno oberejo. Takrat na kmetiji dela tudi do sto ljudi. "Naše vodilo je pridelati zdravo in kakovostno hrano, ki jo vsakodnevno svežo dostavljamo našim kupcem."

"Prihodnost naše kmetije vidim predvsem na področju pridelava jagodičevja, saj se s tem ukvarjamo že več kot 40 let in smo eden vodilnih pridelovalcev jagod v Sloveniji. Na naš nadaljnji razvoj pa bodo nedvomno vplivali tudi trendi, vremenske spremembe, delovna sila in nenazadnje tudi to, ali se bo potrošnik odločil za nakup lokalno pridelane hrane," sklene Jarkovič.

Nakupujmo lokalno in s tem pomagajmo ohranjati obstoj in razvoj slovenskih kmetij. Foto: Ana Kovač