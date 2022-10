Vsako leto v Sloveniji izgubimo približno 650 kmetij

Nakupne navade imajo daljnosežne posledice

Ni vseeno, kaj kupujemo. Vsako dejanje ima svojo posledico in tako je tudi, ko se odpravimo v trgovino. Od nakupnih navad sta odvisna tako naše dobro počutje kot tudi razvoj gospodarstva. Pomenijo lahko celo razliko med skrbjo za okolje in povečevanjem globalnega segrevanja.

Foto: Shutterstock

Slovenska ozimnica Pri Mercatorju prisegajo na kakovostno, lokalno pridelano slovensko hrano, zato so letos od lokalnih slovenskih pridelovalcev odkupili 230 ton sezonske ponudbe. Krompir, čebula, česen, jabolka ... Zagotovite si zalogo slovensko ozimnice že danes.

Potrošniki se vse bolj zavedajo, da je poseganje po lokalni prehrani bolj priporočljivo, saj pomeni bolj zdrav in kakovosten način prehranjevanja. Takšna hrana je bolj hranljiva, vsebuje več vitaminov in celo maščobne kisline omega 3.

Poleg tega je tudi okusnejša. Domač paradižnik vedno diši bolje. Če se sprašujete, zakaj, je odgovor preprost. Njegova pot do vaše mize je veliko krajša kot pri uvoženih pridelkih, pri katerih hrana prepotuje tudi na tisoče kilometrov. Včasih od kmeta do vaše mize mine celo manj kot 24 ur. To pomeni, da je bil takšen paradižnik obran na vrhuncu zrelosti.

Foto: Shutterstock

Prav ta krajša pot do končnega potrošnika pa za okolje pomeni manj onesnaževanja. Z izbiro lokalnih pridelkov tako kupci posredno manjšamo izpuste toplogrednih plinov v okolje. Prav vsak potrošnik z vsakim opravljenim nakupom šteje. Zakaj ne bi začeli pri sebi in svojih nakupnih navadah?

Potrošniške navade močno vplivajo tudi na lokalno gospodarstvo, ki ga lahko ali krepijo ali pa slabijo. Enako velja za samooskrbo lokalnega gospodarstva. Slovenski kmetje so v primerjavi z drugimi evropskimi kmeti majhni. Cenovno jim težko konkurirajo. Lahko pa ponudijo kakovostno hrano najboljšega okusa, medtem ko na drugi strani prav potrošniške navade kupcev za kmete lahko pomenijo razliko med obstankom ali propadom. Ko je govora o prehrani, zato odnos med predelovalcem in kupcem presega standardno razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Gre za vzajemen odnos, od katerega imata lahko koristi obe strani.

Foto: Shutterstock

Kako malim kmetom zagotoviti obstanek in razvoj?

Danes trgi različnim proizvajalcem, tudi kmetijskim pridelovalcem, ponujajo različne načine stika s končnim potrošnikom. A uspeh je odvisen od celotne verige, ki mora presegati zgolj standardno izmenjavo informacije o ceni med kupcem in ponudnikom. Odgovor se skriva v izboljšani verigi vrednosti, ki prinaša prednosti tako potrošnikom kot tudi samim kmetom.

Sadje in zelenjava z lokalnih kmetij V domačih sadovnjakih in na poljih zrasteta sadje in zelenjava polnega okusa. Svojo ponudbo so v Mercatorju letos obogatili s kar 160 tonami kakovostnega slovenskega sadja in zelenjave, hkrati pa še poglobili vez in sodelovanje s slovenskimi pridelovalci hrane.

Foto: Shutterstock

Veriga vrednosti je niz povezanih dejavnosti, ki ustvarjajo dodano vrednost izdelku, v primer kmetijstva torej kmetijskim pridelkom. Različni akterji povezujejo pridelovalce s trgom, njihovi medsebojni odnosi in ravnanja lahko delujejo v smeri izboljšanja ali slabšanja kakovosti pridelkov, s čimer lahko vplivajo tudi na dohodek vsakega povezovalnega člena v verigi. Kakovostna veriga vrednosti lahko tako, še posebej v primeru majhnih kmetij, pomeni razliko med obstojem in propadom. Prednosti prinaša tako kmetu, ki mu omogoča večanje prihodka in s tem nadaljnji razvoj, kot tudi kupcu, ki bo domov prinesel hranljive in okusne pridelke.

Foto: Shutterstock

Tako kot nasploh v življenju tudi v verigi vrednosti ni vseeno, kdo so njeni povezovalni členi. Prav kakovostne verige vrednosti namreč lahko majhnim kmetom omogočijo, da se obdržijo na trgu. Konec koncev so prav oni tisti, ki potrošnikom ponujajo bolj kakovostne izdelke. Tega se zavedajo tudi v Mercatorju, zato spodbujajo razvoj slovenskega podeželja in so pomemben del verige vrednosti za številne kmetije po vsej Sloveniji.

Mlečni izdelki slovenske kakovosti Za kakovostne mlečne izdelke je ključnega pomena kakovostno lokalno mleko. Ker se v Mercatorju trudijo svojim kupcem zagotoviti izdelke najvišje kakovosti, letno odkupijo več kot 50 milijonov litrov mleka in mlečnih izdelkov od lokalnih kmetov.

V 600 trgovinah po Sloveniji najdete pridelke 5.000 slovenskih kmetij

Za Mercator lahko rečemo, da je največji partner slovenskega podeželja, saj njihove trgovine letno odkupijo za več kot 500 milijonov evrov blaga, kar je med vsemi trgovci na našem trgu daleč največ. Kot velik in pomemben trgovec na slovenskem trgu, ki mu je mar za slovensko podeželje, je tako za male kmete pomemben in trden člen v verigi vrednosti. Poslovanje presega poudarjanje cenovnega vidika nakupa, saj prisegajo na domač izvor in kakovost, kar ni opazno zgolj skozi njihovo komunikacijo, pač pa predvsem v ponudbi.

V več kot 600 Mercatorjevih trgovinah po Sloveniji kupcem ponujajo pridelke z več kot 5.000 slovenskih kmetij, pri čemer redno odkupujejo več kot 20 tisoč različnih slovenskih izdelkov. Tako skozi svojo vlogo, ki jo imajo kot pomemben trgovec na trgu živilskih trgovin, kupcem omogočajo, da izberejo lokalno kakovost, ob čemer podpirajo samooskrbno gospodarstvo.