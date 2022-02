Zdravnik s svojo spermo na skrivaj oplodil najmanj 21 žensk

Zdravnik za zdravljenje neplodnosti Jos Beek je z lastno semensko tekočino oplodil svoje pacientke, ki jih je zdravil med letoma 1973 in 1986. Rodile so najmanj 21 otrok, v prepričanju, da so bili darovalci anonimni.

Jos Beek je bil med letoma 1973 do 1998 zaposlen v bolnišnici Elisabeth v Leiderdorpu, ki je zdaj del bolnišnice Alrijne, umrl je leta 2019.

Verjetno oplodil še na desetine žensk

Pari, ki jih je zdravil Beek, so pričakovali, da bodo prejeli semensko tekočino anonimnih darovalcev, a so iz bolnišnice pred kratkim sporočili, da ne verjamejo, da je Beek komurkoli povedal resnico, piše The Guardian. Škandal je izbruhnil, ko je organizacija, ki sledi biološkim staršem rojenih otrok po zaslugi anonimnih donatorjev, našla ujemanje med Beekovim DNK in 21 otroki, katerih matere so se zdravile na njegovi kliniki med letoma 1973 in 1986.

Preiskava še traja in bojijo se, da je njegovih otrok verjetno še na desetine.

"Zelo smo šokirani nad to novico. To seveda močno vpliva na starše in vpletene otroke. Takoj smo začeli pogovore z otroki in starši, ki so to želeli, jim prisluhnili in ponudili pomoč, da bi dobili vse informacije. Način, kako je zdravnik takrat ravnal, je popolnoma nesprejemljiv," je povedal Peter Jue, član upravnega odbora bolnišnice.

Takšni primeri že v preteklosti, zdravljenje je bilo povsem drugačno

Na Nizozemskem je to že tretji primer zdravnika za zdravljenje neplodnosti, za katerega so ugotovili, da je med zdravljenjem uporabil lastno spermo. Oktobra 2020 so DNK-testi razkrili, da je bil ginekolog Jan Wildscut, ki je umrl leta 2009, biološki oče 17 otrok. Jan Karbaat je uporabil lastno spermo pri spočetju 49 otrok z neznanimi pacientkami.

Jue je ob tem še pojasnil, da so bili protokoli iz sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bilo zdravljenje neplodnosti še v povojih, povsem drugačni od današnjega zdravljenja neplodnosti in dejal: "Zdaj je položaj povsem drugačen. V uporabi so nacionalni protokoli, dosledno in skrbno delo ter pogosto preverjanje v obliki revizij."

Po zakonu, ki velja od leta 2004, imajo Nizozemci pravico izvedeti identiteto svojih bioloških staršev, ko dopolnijo 16 let.