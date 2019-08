Zvezdnica razgalila telo in dušo: možu priznala, da je biseksualka #video

"Z možem sva dosegla neko posebno stopnjo varnosti, ko mu lahko zaupam vse. Ni me več strah povedati ali priznati stvari, ki sem se jih nekoč sramovala oziroma so mi vzbujale občutek krivde," je Julianne Hough povedala v intervjuju. Tako se je nekega dne čutila tudi dovolj pogumno in ljubljeno, da mu je priznala, da je pravzaprav biseksualka in da jo privlačijo tudi ženske.

"Rekla sem mu: 'Saj veš, da nisem heteroseksualka, kajne?' In on je odvrnil: 'Oprosti, kaj?' Jaz pa sem mu samo zagotovila: 'Pač nisem. A izbrala sem tebe, želim biti s teboj,'" je razkrila za Women's Health. Pravzaprav sta šla z možem, hokejistom Brooksom Laichom, še korak dlje v svojem razmerju in se odločila, da je čas za naraščaj.

A ker se Julianne že nekaj let bori z endometriozo – to je ginekološka težava, pri kateri se začne sluznica maternice razraščati tudi zunaj maternične votline in lahko povzroča neplodnost –, sta se junija odločila za zanositev s pomočjo umetne oploditve. A zvezdnica ostaja optimistična: "V vesolje pošiljam dobre misli, da bo na koncu vse v redu."

Tudi na poslovnem področju ima Julianne, ki je zaslovela najprej kot plesalka, nato pa še sodnica v priljubljenem plesnem šovu America’s Got Talent, velike načrte. Zamislila si je poseben plesni program, ki bo ženskam pomagal, da se bodo prek plesa povsem osvobodile in znova prišle v stik same s sabo. Sama pleše že od svojega devetega leta in ples je njeno življenje. Je nekaj, kar jo zares osrečuje in osvobaja, zato si želi zdaj to ljubezen predajati naprej.