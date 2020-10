Zbrali so se na skrivaj: sobotni "kuga žur" sredi epidemije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Veliki Britaniji je število novih potrjenih okužb s koronavirusom prejšnji teden skoraj vsak dan preseglo 20.000 in v sredo tudi doseglo absolutni rekord, 26.687. Kljub temu se je v noči na nedeljo nekaj sto Londončanov udeležilo "podzemne" zabave z elektronsko glasbo, videoposnetki z zabave pa so se nato znašli na spletu.

Dogodek, ki so ga kritiki iz britanske glasbene industrije med drugim označili za "kuga žur", je po poročanju britanskih medijev na skrivaj potekal v opuščenem skladišču v Barkingu, enem od vzhodnih okrožij britanske prestolnice London.

Kot je razvidno z videoposnetka, se je v zaprtem prostoru gnetlo precej ljudi, ki niso nosili zaščitnih mask ali kakorkoli upoštevali priporočila stroke o držanju varne razdalje do drugih ljudi za zmanjšanje možnosti prenosa koronavirusa.

Odzivi uporabnikov družbenih omrežij na videoposnetek zabave segajo od odobravajočih do ogorčenih. Nekateri menijo, da žurerska scena ne sme umreti niti med epidemijo, drugi pa takšno početje obsojajo, saj gre za ustvarjanje potencialnega žarišča okužb. Našlo se je sicer tudi nekaj komentatorjev, ki so obsodili organizatorje zabave, a ne zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa, temveč zato, ker "so predvajali zanič glasbo".

V Londonu je trenutno v veljavi druga stopnja britanskih ukrepov za zajezitev epidemije (Tier 2), ki med drugim prepoveduje mešanje ljudi iz različnih gospodinjstev v zaprtih prostorih.

Kdo je organiziral zabavo, še ni znano, primer preiskuje britanska policija. Videoposnetke z zabave je na družbenih omrežjih Facebook, Twitter in Instagram sicer objavilo več različnih profilov, ki odkrito podpirajo tovrstne zabave tudi v času ukrepov proti koronavirusu, vendar ni jasno, ali so jih sami tudi posneli.

