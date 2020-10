Covid-19 je vodilnemu imunologu uničil življenje #video

Ameriški imunolog Anthony Fauci je bil v začetku leta posameznik, ki so mu državljani ZDA glede koronavirusa zaupali najbolj. Cenjeni zdravnik, ki predsednikom ZDA že desetletja pomaga pri obvladovanju nalezljivih bolezni, je, ko se je epidemija covid-19 v ZDA začela zaostrovati in je bilo treba sprejemati ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa, nato postal tarča skepticizma in lažnih novic, padel pa je tudi v nemilost Donalda Trumpa. Danes se boji za življenje.

Anthony Fauci je na tiskovnih konferencah Bele hiše pogosto opozarjal na nošnjo zaščitnih mask in vzdrževanje varne razdalje do drugih ljudi. Foto: Reuters

Svetovno znani ameriški zdravnik Anthony Fauci je danes v javnosti na vsakem koraku v spremstvu zveznih agentov ZDA. Ti varujejo njegovo in življenje njegove družine. Fauci je namreč začel prejemati grožnje s smrtjo razjarjenih Američanov, ki menijo, da jim njegovi predlogi zvezni vladi ZDA kratijo svoboščine in uničujejo gospodarstvo.

Ko je koronavirus prišel v ZDA, je bil tisti, ki so mu Američani zaupali najbolj. Vsaj dokler ni bilo treba nadeti mask.

Fauci je bil od konca januarja 2020 ob Donaldu Trumpu namreč prvo ime novinarskih konferenc Bele hiše o ukrepih za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Trump je bil že šesti predsednik ZDA, ki mu je s svojim strokovnim znanjem na pomoč priskočil 79-letni imunolog.

Anthony Fauci je že od leta 1984 direktor ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni, kar pomeni, da je bil prvi predsednik ZDA, s katerim je sodeloval, Ronald Reagan. Od takrat je z nasveti priskočil na pomoč tudi administracijam Georgea Busha starejšega, Billa Clintona, Georgea Busha mlajšega, Baracka Obame in Donalda Trumpa. Na fotografiji je v družbi Billa Clintona. Foto: Wikimedia Commons

Američanom, ki nasprotujejo nošnji mask in zapiranju gospodarskih dejavnosti, kjer obstaja povečano tveganje za okužbe, se je Fauci zameril aprila, ko se je število vsakodnevnih novih primerov koronavirusa v ZDA drastično povečalo.

Takrat so ameriške zvezne države namreč začele sprejemati strožje ukrepe, kar je bil razlog za nezadovoljstvo med ljudmi.

Faucija so pri ameriški televiziji CBS nedavno posneli na sprehodu po naravi. Bil je v spremstvu žene in dveh oboroženih zveznih agentov.

Fauci je aprila prejel prve grožnje, a je takrat ob njih še odmahnil z roko, saj zanj to ni bilo nič novega. Grozilna pisma je namreč prejemal tudi že v 80. letih prejšnjega stoletja med epidemijo aidsa.

A grožnje so se julija zaostrile. Ne le njemu, s smrtjo so začeli groziti tudi njegovi ženi in trem hčerkam.

Anthony Fauci z ženo Christine Grady, ki je prav tako zdravnica, in hčerami Jennifer, Megan in Alison. Foto: Christine Grady

Doletela ga je podobna usoda kot Billa Gatesa: obtožili so ga, da je kriv za pandemijo

Razlogov za grožnje je bilo več.

Ob tem, da so ga mnogi guvernerji ameriških zveznih držav upoštevali in ukrepe sprejemali skladno z njegovimi priporočili, je bil eden glavnih majski izid prvega dela "dokumentarnega" filma Plandemic, ki Faucija predstavi kot osrednjo figuro velikanske zarote, ki naj bi bila v ozadju pandemije koronavirusa. Imunolog je zaradi tega postal tarča teoretikov zarot, ki so si zanj izmišljali (in to počnejo še kar) vedno nove vloge.

Fauciju je julija podporo v veliki meri odrekel tudi Donald Trump. Večkrat je izrazil nestrinjanje z njegovimi predlogi in opisom stanja v ZDA in ga nazadnje počasi izobčil iz Bele hiše, kjer Fauci kot nekdanji govorec strokovne skupine za boj proti koronavirusu ne nastopa več.

Anthony Fauci in Donald Trump sta si oder v konferenčni dvorani Bele hiše delila nekaj mesecev in se v tem času večkrat "udarila", saj je Fauci sodržavljane pogosto svaril, naj koronavirusa ne jemljejo zlahka, Trump pa je bolezen covid-19 večkrat podcenjeval in negodoval zaradi ukrepov. Foto: Reuters

Trump: Fauci je bil katastrofa

Ne le to, Trump je Faucija oziroma njegovo delo za zajezitev širjenja koronavirusa včeraj označil za idiota oziroma za katastrofo. Povod za to je bila najverjetneje Faucijeva kritika Trumpovega oglasa za njegovo predsedniško volilno kampanjo.

V oglasu namreč nastopi tudi Fauci in reče, da "si ne more predstavljati, da bi kdo lahko naredil več". Fauci je za ameriške medije pred dnevi pojasnil, da so bile njegove besede vzete iz konteksta in da je govoril o strokovni skupini za covid-19, ne pa o Donaldu Trumpu. Prav tako ameriškemu predsedniku ni dal dovoljenja, da ga vključi v oglas, saj se že celotno kariero ogiba političnemu opredeljevanju.

Anthony Fauci je v intervjuju za ameriški medij CBS pretekli konec tedna med drugim dejal, da ni bil prav nič presenečen, ko je izvedel, da je bil z novim koronavirusom okužen tudi predsednik Trump. Foto: Getty Images

