Drag nakup Billa Gatesa v najslabšem možnem času

Bill Gates in njegova žena Melinda sta konec marca kupila hišo na obali Tihega oceana v kalifornijskem mestu Del Mar, je danes razkril ameriški poslovni medij The Wall Street Journal.

Šlo je za enega največjih nepremičninskih poslov v regiji. Gatesova sta za posest odštela 43 milijonov dolarjev oziroma 39,5 milijona evrov.

Nova hiša Billa Gatesa v Kaliforniji ima površino 540 kvadratnih metrov, džakuzi za deset oseb, notranji in zunanji bazen ter apnenčasta tla. Prejšnji lastnik hiše je bila nekdanja žena lani umrlega ameriškega bogataša T. Boona Pickensa. Foto: Google Zemljevidi

Cena kvadratnega metra nove vile zakoncev Gates, ki se nahaja neposredno na kalifornijski pacifiški obali, je bila kar 74.000 evrov.

To je zelo blizu cene kvadratnega metra ene najdražjih prodanih nepremičnin v zgodovini ZDA (80.000 evrov), stanovanja v New Yorku, ki ga je leta 2014 za okroglih 100 milijonov ameriških dolarjev kupil računalniški milijarder Michael Dell.

Bill Gates ima z najnovejšo pridobitvijo v Kaliforniji v Združenih državah Amerike zdaj najmanj pet rezidenc. Njegova osrednja je posestvo Xanadu 2.0 v Medini v ameriški zvezni državi Washington, kjer preživi največ časa. Vilo z bivanjsko površino več kot 6.000 kvadratnih metrov je za dva milijona ameriških dolarjev kupil leta 1988, danes pa je po ocenah poznavalcev nepremičninskega trga vredna več kot 60-krat toliko. Foto: Google Zemljevidi

Bill Gates je trenutno dežurni krivec za pandemijo koronavirusa, so pred dnevi ugotovili pri ameriškem mediju The New York Times.

Poplava lažnih novic, ki mu med drugim pripisujejo željo po zasužnjevanju človeštva z vgradnjo čipov in vojno dobičkarstvo na račun razvoja cepiva za koronavirus - njegova zasebna dobrodelna organizacija namreč že dolga leta financira raziskave cepiv proti nalezljivim boleznim -, zvečine izhaja iz Gatesovega govora iz leta 2015.

Šlo je za predavanje TED Talk, v katerem je Gates opozoril, da so svetovne vlade slabo pripravljene na morebitno pandemijo.

Bill Gates je bil po objavi videoposnetka predavanja TED Talk leta 2015 v komentarjih na spletu deležen celo posmeha, da pretirava, oziroma dvomov, ali je on v resnici dovolj kredibilna oseba za napovedovanje epidemij oziroma opozarjanje o virusih. Danes trdijo nekaj drugega: da je Gates epidemijo napovedal, ker je vedel, da se bo zgodila oziroma jo je zakrivil prav on. Foto: Getty Images

"Če bo v naslednjih desetletjih kaj ubilo več kot deset milijonov ljudi, to najverjetneje ne bodo rakete, izstrelki, temveč zelo nalezljiv virus," so besede, ki si jih je morda najbolj zapomnil marsikateri poslušalec Gatesovega predavanja.

Opozorilo, ki ga ustanovitelj računalniškega podjetja Microsoft ponavlja že od leta 2010, si je po tem, ko je svet v preteklih mesecih dejansko zajela pandemija novega koronavirusa, marsikdo razlagal zarotniško.

Čeprav za to ni nobenih dokazov, naj bi bil Gates dejansko eden od tistih, ki so zakrivili epidemijo, odmeva v številnih spletnih skupnostih. Trditvam olje na ogenj dodatno prilivajo "mediji", znani po širjenju teorij zarot, kot je InfoWars razvpitega voditelja Alexa Jonesa.

Gates si je nasprotnike pred kratkim nabral še na desnem ameriškem političnem polu, saj je javno kritiziral in kot nevarno označil odločitev Donalda Trumpa, da ZDA prenehajo s financiranjem Svetovne zdravstvene organizacije. Foto: Reuters

Po tem, ko so Združene države Amerike po ukazu Donalda Trumpa pred tednom dni napovedale prekinitev financiranja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), je njen največji donator postala prav dobrodelna organizacija Billa in Melinde Gates.

Gates je Trumpovo potezo na družbenem omrežju Twitter označil za nevarno in opozoril, da WHO, če se njeno delo na področju upočasnjevanja epidemije koronavirusa zaradi pomanjkanja sredstev ustavi, ne more nadomestiti nobena druga organizacija:

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.