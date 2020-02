Kaj je izbral? Bill Gates navdušen nad novim avtomobilom.

Danes 64-letni ameriški milijarder je bil že v svojih mlajših letih ljubitelj hitrih avtomobilov znamke Porsche. V lasti je imel na primer tudi kultnega porscheja 911 turbo in ta njegov avtomobil so pred leti prodajali na dražbi na Dunaju.

Gates si je zdaj privoščil novega porscheja, pri tem pa ni izbral klasike. Kupil je namreč prvi električni porsche taycan, v pogovoru z YouTuberjem Marquesom Brownleejem pa ni razkril natančne različice tega avtomobila.

Gates je sicer v pogovoru izrekel mnogo pohval na račun ameriške Tesle, ki je močno pospešila razvoj električnih vozil in jih predvsem naredila priljubljene. Vseeno pa je torej raje izbral Porschejev avtomobil. Čeprav v primerjavi s klasičnimi pogreša več dosega in krajše polnjenje, je nad taycanom po lastnih besedah navdušen.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh