V garaži na Floridi zgorel prvi porsche taycan

Porsche Taycan caught on fire — burning down a garage in Florida https://t.co/DXjl5AnEQ8 by @fredericlambert — Electrek.Co (@ElectrekCo) February 17, 2020

Požari na električnih vozilih so sicer vselej zelo odmevni, do njih pa v povprečju pride precej manj pogosto kot pri klasičnih avtomobilih z motorji na notranje izgorevanje. Eden takih je nedavno za celo noč zaprl predor Ljubelj, tudi nedavni zelo odmevni požar v parkirni hiši na letališču v Oslu je zanetil stari dizelski avtomobil.

Porsche preiskuje vzrok požara

Porsche je začel kupcem novega taycana dostavljati konec decembra. To je bil paket prvih 130 avtomobilov. Eden od kupcev je prihajal tudi s Floride, kjer pa se mu je avtomobil nato nenadoma vžgal. Taycan je povsem zgorel in tudi znatno poškodoval garažo.

Vzroki za požar niso znani. Okvaro bi lahko zanetil avtomobil, a enako tudi hišna električna napeljava. Pri Porscheju so potrdili, da preiskujejo primer in da se je to v primeru taycana pripetilo prvič.