Soustanovitelj računalniškega podjetja Microsoft Bill Gates je spomladi leta 2015 v predavanju TED Talk z naslovom "Naslednji izbruh bolezni? Nismo pripravljeni." opozoril, da je svet izredno slabo pripravljen na morebitno pandemijo.

Gates, ki se kot ustanovitelj največje zasebne dobrodelne organizacije na svetu v zadnjem času še posebej posveča zajezitvi in iztrebljenju nalezljivih bolezni, je takrat izrazil prepričanje, da naslednja velike grožnja človeštvu ni vojna, temveč morebiten pojav novega neznanega virusa.

"Če bo v naslednjih desetletjih kaj ubilo več kot deset milijonov ljudi, to najverjetneje ne bodo rakete, izstrelki, temveč zelo nalezljiv virus," so besede, ki si jih je morda najbolj zapomnil marsikateri poslušalec Gatesovega predavanja.

Gates je svetovne vlade takrat pozval, naj se kaj naučijo iz takrat še zelo aktualne epidemije ebole in sprejmejo ukrepe, s katerimi bo mogoče hitro odkriti in nato zajeziti ter morda preprečiti naslednjo globalno katastrofo, ki bi jo povzročila (neznana) nalezljiva bolezen. To je letos nato uspelo koronavirusu SARS-CoV-2.

Bill Gates je bil po objavi videoposnetka predavanja TED Talk leta 2015 v komentarjih na spletu deležen celo posmeha, da pretirava oziroma dvomov, če je on v resnici dovolj kredibilna oseba za napovedovanje epidemij oziroma opozarjanje o virusih. Manjkalo ni seveda tudi znanih teorij zarot, ki Gatesa obtožujejo, da bo (oziroma danes, da je) virus med ljudi v resnici spravil on, s čimer naj bi mastno zaslužil oziroma izpolnil cilj svetovne elite - depopulacije planeta. Foto: Getty Images

To sicer sploh ni bilo prvič, da je Bill Gates svet opozoril na alarmantno nepripravljenost na tovrstne izredne dogodke.

Že leta 2010, po epidemiji ptičje gripe (H1N1), je namreč posvaril, da je imelo človeštvo pravzaprav veliko srečo, ker je glede na izjemno veliko število okužb umrlo razmeroma malo ljudi.

S ptičjo gripo je bilo po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Ameriškega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (CDC) okuženih od 700 milijonov do 1,4 milijarde ljudi, umrlo pa jih je od 150.000 do 575.000. Foto: Reuters

Gates je na svojem blogu takrat izpostavil, da smo dobro opravili le z enim korakom zajezitve epidemije in sicer zbiranjem podatkov o okuženih, pri preprečevanju širjenja okužb in iskanju zdravila ali cepiva za obolele pa pogrnili na vsej črti.

Izrazil je tudi upanje, da je bila epidemija H1N1 lekcija, po kateri bodo številne države sprejele boljše ukrepe. Ker se to ni zgodilo, je na problematiko opozoril še nekajkrat, na primer po epidemiji ebole na omenjenem predavanju TED Talk, leta 2017 na gospodarskem forumu v Davosu, lani v intervjuju za Stat News.

