V slovitem Cirque du Soleil odpustili skoraj vse zaposlene #video

Priljubljeni umetniški cirkus, ki je gostoval tudi v Sloveniji, je po tem, ko so zaradi pandemije koronavirusa do nadaljnjega odpovedane vse njihove predstave, odpustil 95 odstotkov vseh zaposlenih.

Iz sedeža Cirque du Soleil v Montrealu so sporočili, da po odpovedih vseh predstav nimajo druge izbire, kot da odpustijo večino svojih zaposlenih. Brez dela je tako ostalo 95 odstotkov njihovega osebja oziroma štiri tisoč ljudi, poroča Page Six.

Foto: Reuters

Vodstvo podjetja je sicer zatrdilo, da gre za začasen ukrep in da se bodo lahko vsi, ki so jih zdaj odpustili, vrnili na delo, "ko se globalna kriza umiri". Dodali so, da bodo odpuščenim poskušali ponuditi kar največ podpore, med drugim jim bodo še naprej plačevali zdravstveno zavarovanje.

Foto: Reuters

"Ta dramatični ukrep je užalostil tudi nas, saj gre za delavne in predane ljudi, a druge izbire nimamo, če želimo preživeti ta vihar," je ob novici o množičnem odpuščanju izjavil predsednik podjetja Daniel Lamarre.